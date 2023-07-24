В Минэнерго планируют рассмотреть идею ограничения числа экспортеров топлива

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

В России планируют системно бороться с серым экспортом, и это — одна из мер.

В Минэнерго планируют рассмотреть идею ограничения числа экспортеров топлива

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hoermann / SVEN SIMON

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Министерство энергетики России планирует пересмотреть вопрос экспортеров бензина. В ведомстве рассматривают составление списка экспортеров. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.

«Составление списка экспортеров — это одна из рассматриваемых мер», — отметили в ведомстве.

В Минэнерго добавили, что и дальше будут работать над пресечением схем серого экспорта топлива в Россию.

Ранее газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, написала, что Министерство энергетики РФ обсуждает такой шаг с правительством и ведомство направило соответствующее предложение вице-премьеру России Александру Новаку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России повысят регулируемые цены на газ.

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