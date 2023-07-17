В России регулируемые цены на газ повысят на 8% с июля 2024 года

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 34 0

При этом увеличение стоимости запланировано и на будущее.

В России регулируемые цены на газ повысят на 8% с июля 2024 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Цены на газ в России проиндексируют как для населения, так и для промышленности в следующих годах. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Так, с июля 2024 года цены вырастут на 8%, такое же повышение ожидается и в 2025-м.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министерство энергетики России считает реальным поддерживать цену нефти в районе 80 долларов за баррель. При этом ожидается, что добыча ископаемого в этом году будет примерно на 20 миллионов тонн ниже показателя 2022 года.

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