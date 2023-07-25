В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5
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Очаг залегал на глубине десяти километров.
Фото: www.globallookpress.com / Zakariya Yahya
Землетрясение произошло на юге Турции. Магнитуда составила 5,5, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По информации ученых, эпицентр толчков находился в 69 километрах к северо-западу от города Османие и в 20 километрах — к северо-востоку от города Козан. Очаг же залегал на глубине десяти километров.
Информации о каких-либо разрушениях и пострадавших не поступало.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Турции вовсю готовятся к новому и, возможно, разрушительному землетрясению.
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