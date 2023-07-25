В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение произошло на юге Турции. Магнитуда составила 5,5, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По информации ученых, эпицентр толчков находился в 69 километрах к северо-западу от города Османие и в 20 километрах — к северо-востоку от города Козан. Очаг же залегал на глубине десяти километров.

Информации о каких-либо разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Турции вовсю готовятся к новому и, возможно, разрушительному землетрясению.