В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 61 0

Очаг залегал на глубине десяти километров.

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5

Фото: www.globallookpress.com / Zakariya Yahya

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Землетрясение произошло на юге Турции. Магнитуда составила 5,5, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По информации ученых, эпицентр толчков находился в 69 километрах к северо-западу от города Османие и в 20 километрах — к северо-востоку от города Козан. Очаг же залегал на глубине десяти километров.

Информации о каких-либо разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Турции вовсю готовятся к новому и, возможно, разрушительному землетрясению.

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