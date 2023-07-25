Россиян в Турции призывают не покидать отели из-за пожаров

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Туристам следует всегда иметь при себе контакты посольства РФ и страховой службы для экстренной связи.

Россиян в Турции призывают не покидать отели из-за пожаров

Фото: www.globallookpress.com / Onur Dogman / Keystone Press Agency

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Генеральное консульство России в Анталье призывает российских туристов не покидать территорию отелей из-за бушующих природных пожаров.

По информации дипмиссии, они отслеживают всю ситуацию и находятся в контакте с местными властями. Также читаются все обращения от россиян, которые находятся в консульском округе.

Туристов из России предупредили, что в эти дни следует быть очень внимательными и воздержаться от прогулок в горной и лесной местности. Более того, путешественникам рекомендовали всегда иметь при себе контакты туроператора, страховой службы и посольства РФ для экстренной связи.

«В случае возникновения ЧП рекомендуем строго следовать указаниям местных властей и администрации отеля», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в Кемере пожары уже подобрались к отелям с туристами — леса горят всего в нескольких километрах от курорта, популярном среди россиян.

Лесные пожары бушуют в Турции уже не первый день. На западе страны пришлось даже эвакуировать семь населенных пунктов. Пожары спровоцировала жаркая и сухая погода. Температура воздуха достигает в ряде провинций 45-47 градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российская авиация помогает тушить лесные пожары в Турции.

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