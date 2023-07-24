ЦБ зафиксировал рост финансовых пирамид, маскирующихся под онлайн-игры

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Полина Долгова
Полина Долгова 60 0

Почему люди попадают на удочки от злоумышленников?

ЦБ зафиксировал рост финансовых пирамид, маскирующихся под онлайн-игры

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Центробанк (ЦБ РФ) выявил в России рост числа новых финансовых пирамид, которые маскируются под экономические онлайн-игры. Об ущербе от таких махинаций сообщили «Известиям».

Эксперты считают, что только за первое полугодие суммарный финансовый ущерб, нанесенный мошенниками россиянам, может достигать пяти или шести миллионов долларов.

Как отметили в ЦБ, более 22% нелегальных проектов привлекли к себе пользователей возможностью быстрого и легкого заработка внутри игры — в формате «заплати и выиграй».

При это отсутствие соревновательного элемента — отличительная особенность таких проектов. А мошенники активно пользуются теми, кто хочет подзаработать.

Сообщается, что Банк России усовершенствовал систему мониторинга для выявления финансовых пирамид, которые в основном действует на просторах сети.

«Более 98% мошеннических интернет-проектов выявляются в среднем через три-пять дней после начала их активного продвижения в соцсетях», — подчеркнули в ЦБ.

По данным СМИ, злоумышленников привлекает рост популярности цифровых валют, в таких онлайн-играх они предлагают ложные инвестиционные возможности. Все более популярны становятся интерфейсы на основе технологии блокчейн.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт рассказал, как повышение ключевой ставки отразится на экономике.

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