Москва — друг и партнер: участники клуба «Валдай» из Африки выступили против США

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Представители африканских стран приняли участие в заседании клуба «Валдай»

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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К самому Западу у африканских стран немало вопросов. В частности, появление в руках местных боевиков поставляемого Киеву оружия.

Дружба России и Африки не дает покоя Западу. Сейчас почти все африканские страны испытывают колоссальное давление Европы и Америки, которые требует от них сократить контакты с Россией. Но безуспешно. Об этом рассказали участники международного дискуссионного клуба «Валдай». Москва за многие годы доказала — что она не только надежный друг, но и партнер.

«США оказывают давление на Алжир и угроза санкций существует. Запад уже направлял своих эмиссаров в попытках повлиять на наши политические решения. Но это непросто, учитывая, что у нас нет долгов, мы обладаем достаточной силой, чтобы вести свою международную политику. Алжир не конкурент России, которая является крупнейшим поставщиком природного газа и углеводородов. Москва для нас — это в первую очередь партнер, который стремится к укреплению сотрудничества», — подчеркивает политический журналист и главный редактор информационного портала Menadefense (Алжир) Акрам Хариф.

«США могут использовать свои законы как угодно, в том числе, как рычаг давления. Как раз сейчас закон используют как манипуляцию — не поменяете свое отношение к России, рискуете понести потери», — уверен исполнительный директор центра Африки и Ближнего Востока (ЮАР) Наим Джина.

Как признаются участники, к самому Западу у африканских стран немало вопросов. В первую очередь из-за оружия, которым там пичкают Украину. И которое все чаще оказывается у боевиков как раз на африканском континенте.

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