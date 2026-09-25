Трамп призвал Зеленского встретиться с Путиным в Москве

Президент США Дональд Трамп призвал главу киевского режима Владимира Зеленского приехать в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В издании заявили, что руководитель Белого дома сделал это заявление во время встречи с Зеленским на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН. По словам авторов, Трамп до этого выступал против такой идеи, однако сейчас требует сесть за стол переговоров.

Однако глава Банковой отказался от инициативы президента США. При этом в агентстве утверждают, что Зеленского расстроило то, что Трамп поднял этот вопрос на двусторонней встрече.

В Кремле, в свою очередь, неоднократно говорили, что встреча с Зеленским и Путиным состоится в случае приезда украинского лидера в Россию. Накануне, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не меняла свою позицию по этому вопросу.

Кроме того, представитель Кремля сказал, что продолжающаяся военная поддержка киевских властей со стороны Евросоюза говорит об отсутствии перспектив для начала мирных переговоров.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, Москва уже направляла Зеленскому предложение о визите в Россию. Он также указал на отсутствие им отмены указа о запрете с российским лидером.

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