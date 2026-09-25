Путин: отношения России и США сегодня практически сведены к нулю

Отношения между Россией и США сегодня практически сведены к нулю. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Да, у нас с США сегодня все почти сведено к нулю», — сказал российский лидер, комментируя переговоры между США и Китаем.

Путин отметил, что Москва приветствует диалог Вашингтона и Пекина, поскольку речь идет о двух крупнейших экономиках мира. По его словам, достигнутые между ними договоренности по спорным вопросам могут повлиять на российскую экономику.

Президент также обратил внимание на развитие торговых отношений России и Китая. По его словам, товарооборот двух стран уже достиг 240 миллиардов долларов и продолжает расти.

«Конечно, имеет значение, как складываются международные экономические отношения в целом. Поэтому любые договоренности позитивного характера между Китаем и Соединенными Штатами приветствуем», — заявил Путин.

Ранее президент говорил, что не испытывает ревности к председателю КНР Си Цзиньпину после его встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

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