Путин: отношения России и США сегодня практически сведены к нулю

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 22 0

При этом президент отметил развитие торгового сотрудничества Москвы и Пекина.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Отношения между Россией и США сегодня практически сведены к нулю. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Да, у нас с США сегодня все почти сведено к нулю», — сказал российский лидер, комментируя переговоры между США и Китаем.

Путин отметил, что Москва приветствует диалог Вашингтона и Пекина, поскольку речь идет о двух крупнейших экономиках мира. По его словам, достигнутые между ними договоренности по спорным вопросам могут повлиять на российскую экономику.

Президент также обратил внимание на развитие торговых отношений России и Китая. По его словам, товарооборот двух стран уже достиг 240 миллиардов долларов и продолжает расти.

«Конечно, имеет значение, как складываются международные экономические отношения в целом. Поэтому любые договоренности позитивного характера между Китаем и Соединенными Штатами приветствуем», — заявил Путин.

Ранее президент говорил, что не испытывает ревности к председателю КНР Си Цзиньпину после его встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.34
-0.57 95.87
-1.02
Дикая и мудрая магия: какой ведьминской силой вы обладаете по дате рожден...

Последние новости

22:38
Будет ли концерт в Петербурге? Беглов сделал заявление о выступлении Канье Уэста
22:29
«На все органы и ткани»: как отказ и переизбыток сахара влияют на здоровье
22:20
Путин: отношения России и США сегодня практически сведены к нулю
22:10
Трамп призвал Зеленского встретиться с Путиным в Москве
21:57
Захарова назвала лицемерием отказ украинской делегации слушать Лаврова в ООН
21:44
«Знает, что обречен»: ирландский журналист сделал заявление о Зеленском

Сейчас читают

Товары одной категории россияне скупают на маркетплейсах
«Снял» в сауне? Самойлова раскрыла тайну компрометирующего фото с Джиганом
«Худеющий кошелек Галкиных*»: в семье юмориста судебные разбирательства
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен