Забудь об этом, чтобы не остаться одной: пять качеств, которые отталкивают мужчин

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Психолог Василькова: Ревность и отсутствие самостоятельности отталкивают мужчин

Забудь об этом, чтобы не остаться одной: пять качеств, которые отталкивают мужчин

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Девушка может быть невероятно красивой, но если в ней будут присутствовать эти качества, высок риск остаться одиночкой.

Принято считать, что мужчины выбирают девушку поначалу по внешности. Если она им импонирует, высок шанс, что представитель сильного пола первый подойдет для знакомства. Однако дальше на одной внешней красоте отношения не выстроить. Важно обладать определенными качествами, которые не оттолкнут мужчину. В беседе с изданием «Страсти» психолог Татьяна Василькова назвала качества, проявляя которые девушка может остаться одна.

Ревность

Беспочвенная ревность или даже обоснованная может сильно испортить отношения между партнерами. Даже если между мужчиной и женщиной все хорошо, сомнение в партнере способно вывести его из себя. А если это будет продолжаться систематически, то напряжение будет расти и очень утомлять. Поэтому важно найти баланс, чтобы не ограничивать партнера в его свободе и не вызывать у него стресс своим поведением.

Отсутствие самостоятельности

Принято считать, что мужчина это добытчик, охотник, он хочет все сам решать. Так он ощущает себя лидером в отношениях. Несомненно это так. Но есть мужчины, которые предпочитают партнерские отношения. Им важно, чтобы женщина могла самостоятельно решить какие-либо проблемы в быту. Если с таким мужчиной женщина будет постоянно перекладывать ответственность, доверие и интерес в паре может пропасть.

Неуважение

Каждому человеку важно, чтобы его уважали: были благодарны, не обесценивали достижения, не игнорировали интересы, были внимательны, не оскорбляли. Как отметила специалист, наличие взаимного уважения — один из краеугольных камней здоровых, долгосрочных и гармоничных союзов.

Отсутствие коммуникации и эмоциональной близости

Не зря говорят, все проблемы важно обсуждать с партнером, не замалчивать, чтобы они не росли как снежный ком и не превращались в глобальные. В противном случае отношения будут поверхностными, легкомысленными и ни к чему серьезному не приведут.

Зависимость от партнера

Зависимость бывает разная: тотальный контроль, тотальная несамостоятельность женщины или финансовая. Зависимость может любого человека сильно утомлять, а финансовая — снижать интерес, так как партнер не видит развития в своей второй половинке. Соответственно, интерес со временем пропадает.

«Наличие у обоих партнеров личного пространства и независимость друг друга — важные аспекты здоровых отношений», — подытожила психолог.

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