«Отожми и выбрось»: как Евгений Пригожин избивал и обманывал сотрудников и бизнес-партнеров

Становятся известны все новые подробности о бизнес-империи владельца группы «Вагнер» Евгения Пригожина. Махинации с трудоустройством сотрудников, долги перед подрядчиками и разборки в духе 90-х. Те, кого запугивали годами, теперь начинают рассказать правду. Все подробности — у корреспондента «Известий» Леонида Китраря.

Ольга Мальцева полтора года своей жизни посвятила медиа-империи Евгения Пригожина. Говорит, зарплату всегда платили вовремя, работа нравилась. Но только до тех пор, пока девушка не собралась стать мамой.

«Ушла из-за беременности. Ушла со скандалом, думаю, многие об этом в курсе, это очень трешовая история. Потому что мне отказали в официальном оформлении, на тот момент. То есть это было прямое нарушение законодательства», — рассказывает бывшая сотрудница медиахолдинга Евгения Пригожина Ольга Мальцева.

Как оказалось, все полтора года Ольга работала, что называется, в черную. Документы в отдел кадров хоть и сдала, но никто официально на работу ее не взял. К тому же фирмы постоянно меняли названия. Когда девушка пришла в отдел кадров оформлять декретный отпуск, специалист дала ей лишь совет, как получить хоть что-то.

«Просто встаньте на биржу. И, когда пойдете оформлять бумаги, через мужа оформляйте», — посоветовали пострадавшей.

Эти видеозаписи делала сама Ольга. Она подозревала, что проблемы будут. Но даже суд в итоге не помог. Она услышала следующее: «В удовлетворении исковых требований отказать». Вся зарплата вообще была только в конвертах. Депутат Госдумы Олег Матвейчев еще во время работы в бизнесе сам столкнулся с Евгением Пригожиным. Но сотрудничество не сложилось.

«Он бросал людей без безопасности, без сопровождения, без всего. То есть у него на работе люди должны были решать проблемы сами, что называется, за копейки. Я отказался с ним работать. Принцип у него, конечно, был такой: отожми и выбрось», — говорит депутат Госдумы.

На беременной девушке одна из контор Евгения Пригожина сэкономила около 100 тысяч рублей. Сколько вообще было таких случаев, неизвестно. Разбираться в схемах фиктивного трудоустройства захочет далеко не каждый. Тем не менее документами заинтересовалась налоговая.

«В межрайонную ИФНС России № 26 по Санкт-Петербургу направлено поручение о проведении мероприятий налогового контроля. В случае выявления нарушения законодательства о налогах и сборах виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности», — говорится в сообщении.

Предприниматель Дмитрий — имя, как и голос, по его просьбе мы изменили — впервые решился рассказать о своих финансовых отношениях с Евгением Пригожиным.

«Человека три-четыре было личной охраны. Они силой нас — там лестница в подвал — в общем, в подвал запихали. Не успели и глазом моргнуть, как полетели кулаки в нашу сторону», — говорит бизнесмен Дмитрий.

Весь конфликт разразился прямо в элитном поселке «Северный Версаль» под Петербургом из-за 300 тысяч рублей. Работу, как подрядчик, Дмитрий выполнил. Но ему быстро объяснили: деньги миллиардер отдавать не собирается.

«Нас там метелили, извиняюсь за выражение, не больше минуты. Спустился Пригожин и очень непристойно обращался с моим товарищем. Поставил на колени — ну, охрана держала. Он говорил: «Ты кто такой?» — говорит бизнесмен Дмитрий.

Потом больница и восстановление. Следы от побоев на теле у Дмитрия видны до сих пор. Судиться с Евгением Пригожиным мужчина не хочет. Да и доказать его причастность что к избиениям, что к невыплате денег почти невозможно. Никаких договоров подписано не было, у какой организации он был подрядчиком тоже не знает.

«Те, кто разбирается в этом, они понимают, каким образом нужно сделать так, чтобы ни налоговая, ни правоохранители по документам не увидели аффилированность», — говорит адвокат Павел Зайцев.

Во всей своей огромной финансовой империи следов самого Пригожина почти нигде нет. Разве что крупные компании работали хотя бы отчасти официально. Остальные, судя по всему, были инструментом быстрой наживы, причем не важно, за счет государства или беременной женщины.