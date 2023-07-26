Момент взрыва успели снять очевидцы.

На Объездной дороге под Тюменью взорвалась припаркованная «Газель». Момент эпичного взрыва успели снять на видео очевидцы события. Внутри грузового авто никого не было, от взрыва машины тоже никто не пострадал.

«Если бы это был индийский сериал…» — рассуждает снимающая девушка, но ее прерывает громкий взрыв.

Предположительно, причиной столь мощного взрыва стало газовое оборудование, которое перевозили в транспортном средстве, а причинной возгорания — неисправность электропроводки автомобиля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о взрыве газа в жилом доме Нижнекамска.