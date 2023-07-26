Устроившему подрыв на ж/д путях в Брянской области мужчине вынесли приговор

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Украинский диверсант получил 22 года колонии за подрыв железной дороги в Брянской области

Устроившему подрыв на ж/д путях в Брянской области мужчине вынесли приговор

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcherf

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Также суд удовлетворил иски потерпевшим.

Украинский диверсант Сергей Белавин приговорен к 22 годам колонии строгого режима по делу о теракте на железной дороге в Брянской области. Решение вынес военный суд.

Кроме того, его обязали выплатить штраф в 600 тысяч рублей. Суд удовлетворил гражданские иски обоим потерпевшим. Между тем обвиняемый полностью признал свою вину.

В июле 2022 года в Унечском районе Брянской области сработало на железнодорожных путях взрывное устройство. В результате теракта были повреждены стекла кабины машиниста, но никто не пострадал. Тогда стало известно, что в 2019 году Белавин был завербован Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. За теракт ему обещали заплатить.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как на Украине заявили о повреждении промышленных объектов в Харьковской области.

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