Международная выставка-форум «Россия» стартует ровно через 100 дней в Москве

Ровно через 100 дней, 4 ноября 2023 года, в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) начнет работу Международная выставка-форум «Россия». Мероприятие учреждено Указом Президента Российской Федерации и продлится до 12 апреля 2024 года.

Все 89 субъектов России будут представлены в Павильоне 75. Ульяновская область планирует разместить на стенде кабину самолета и часть фюзеляжа самолета Ил-76 в натуральную величину. Республика Саха (Якутия) продемонстрирует интерактивный сканер с мамонтенком Юка. На экспозиции Иркутской области можно будет совершить полет на симуляторе новейшего российского лайнера МС-21 или побывать в батискафе «Мир». Экспозиции расскажут об уникальности, достижениях и возможностях каждого региона России. Регионы страны продемонстрируют не только достижения, но еще и культурные традиции через выступления творческих коллективов и гастрономические особенности.

Помимо субъектов РФ, участниками выставки станут федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и зарубежные страны.

На весь период проведения Выставки запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. Выставка станет площадкой крупнейших мероприятий страны.

Деловая программа будет состоять из нескольких блоков, в рамках которых лидеры отраслей экономики и главы регионов России представят самые значимые достижения последних лет.

Российское общество «Знание» проведет просветительский Марафон «Знание. Первые», торжественную церемонию награждения лауреатов просветительской премии «Знание. Премия», театрализованное представление и новогодний карнавал «Знание.елка».

Особое внимание будет уделено детской программе. Она будет включать интерактивные мероприятия, квесты, мастер-классы и викторины.

В экскурсионной программе разработано шесть тематических маршрутов: «Искусство», «Общество», «Технологии», «Энергетика», «Экология», «Профессии». Каждый житель страны может стать соавтором и создать свой вариант слова «Россия» на официальном сайте Выставки.

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Вход будет бесплатным для всех посетителей.