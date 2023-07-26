Международная выставка-форум «Россия» стартует ровно через 100 дней в Москве

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Выставка начнется в первых числах ноября.

Международная выставка-форум «Россия» стартует ровно через 100 дней в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Ровно через 100 дней, 4 ноября 2023 года, в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) начнет работу Международная выставка-форум «Россия». Мероприятие учреждено Указом Президента Российской Федерации и продлится до 12 апреля 2024 года.

Все 89 субъектов России будут представлены в Павильоне 75. Ульяновская область планирует разместить на стенде кабину самолета и часть фюзеляжа самолета Ил-76 в натуральную величину. Республика Саха (Якутия) продемонстрирует интерактивный сканер с мамонтенком Юка. На экспозиции Иркутской области можно будет совершить полет на симуляторе новейшего российского лайнера МС-21 или побывать в батискафе «Мир». Экспозиции расскажут об уникальности, достижениях и возможностях каждого региона России. Регионы страны продемонстрируют не только достижения, но еще и культурные традиции через выступления творческих коллективов и гастрономические особенности.

Помимо субъектов РФ, участниками выставки станут федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и зарубежные страны.

На весь период проведения Выставки запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. Выставка станет площадкой крупнейших мероприятий страны.

Деловая программа будет состоять из нескольких блоков, в рамках которых лидеры отраслей экономики и главы регионов России представят самые значимые достижения последних лет.

Российское общество «Знание» проведет просветительский Марафон «Знание. Первые», торжественную церемонию награждения лауреатов просветительской премии «Знание. Премия», театрализованное представление и новогодний карнавал «Знание.елка».

Особое внимание будет уделено детской программе. Она будет включать интерактивные мероприятия, квесты, мастер-классы и викторины.

В экскурсионной программе разработано шесть тематических маршрутов: «Искусство», «Общество», «Технологии», «Энергетика», «Экология», «Профессии». Каждый житель страны может стать соавтором и создать свой вариант слова «Россия» на официальном сайте Выставки.

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Вход будет бесплатным для всех посетителей.

+23° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
90.09
-0.40 99.69
-0.67
Когда все валится из рук просто опусти руки: китайский совет дня на среду...

Последние новости

14:44
Не имеет права оперировать? Хирург Хайдаров не проходил подготовку в ординатуре
14:38
«Мистическое ощущение»: как «Барби» стал одним из главных фильмов года
14:31
Медведь напал на женщину с ребенком на зооферме под Тулой
14:26
Ни одно министерство не поддержало ускоренную выдачу загранпаспорта в РФ
14:20
Вилла в Испании и люксовые авто: на чем поднялся и прогорел «золотой» военком из Одессы
14:07
Украинский активист Друзенко и телеведущая Мосейчук объявлены в розыск

Сейчас читают

Выходка малолетнего сына довела Подольскую до потери сознания
«Золотые» военкомы и 53 сериала для гибнущего народа — слепок с Украины Зеленского
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
Заплаканная из-за развода Галич изображала счастье на съемках: «Ненавижу подводить людей»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео