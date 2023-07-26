Главный Военно-морской парад с салютом состоится в Петербурге 30 июля

Указ о проведении мероприятия подписал президент.
Фото: © РИА Новости / Мурад Багандов
Главный Военно-морской парад с салютом состоится в Санкт-Петербурге 30 июля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Таким образом, мероприятие состоится в день Военно-морского флота (ВМФ).
Организацию и проведение парада президент возложил на Минобороны и другие федеральные органы власти. Правительство Петербурга должно оказать содействие при подготовке к празднику.
Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как боевые корабли Тихоокеанского флота вышли из Владивостока для участия в российско-китайских учениях.
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