Двухлетнюю девочку убило током у бассейна на Кубани

Маленькая девочка погибла от удара током после выхода из бассейна одного из отелей в Краснодарском крае. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Семья с двухлетней дочкой приехала в отель 23 июля. Девочка решила искупаться в бассейне, а потом побежала на газон, где лежал неизолированный провод.

«На место была вызвана бригада скорой помощи, однако малолетняя скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

На данный момент возбудили уголовное дело в отношении предпринимательницы, хозяйки отеля. Ее подозревают в ненадлежащем оказании услуг, которое повлекло смерть человека.

Возбуждено уголовное дело, а расследование находится на контроле главы краевого управления Следственного комитета Андрея Маслова.

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