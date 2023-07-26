Крадут сами у себя: во Львове недосчитались гумпомощи из США
Во Львове пропала гумпомощь для ВСУ почти на миллион долларов
Фото, видео: © РИА Новости / Таисия Лисковец; 5-tv.ru
СМИ пишут, что исчезло около десяти тысяч тактических аптечек.
Во Львове обнаружили пропажу американской гуманитарной помощи для ВСУ почти на миллион долларов. В скандале могут быть замешаны местная военная администрация и некоторые благотворительные фонды, с которыми она сотрудничает.
Украинские СМИ пишут, что исчезло около десяти тысяч тактических аптечек. Их отправили прошлой осенью вместе с противогазами, формой и спальными мешками, однако груз, зарегистрированный на польской таможне, якобы так и не пересек украинскую границу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше неизвестные обокрали специальный поезд, который перевозил оружие для Украины. Уточняется, что злоумышленники похитили ящики с боеприпасами из состава, обслуживаемого американскими военными, на вокзале города Венглинец.
Кражу совершили ночью, когда возле вагонов никого не было, а обнаружила хищение служба охраны железных дорог. Ее сотрудники во время обхода заметили разорванные пломбы на двух вагонах.
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