Крадут сами у себя: во Львове недосчитались гумпомощи из США

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Во Львове пропала гумпомощь для ВСУ почти на миллион долларов

Фото, видео: © РИА Новости / Таисия Лисковец; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

СМИ пишут, что исчезло около десяти тысяч тактических аптечек.

Во Львове обнаружили пропажу американской гуманитарной помощи для ВСУ почти на миллион долларов. В скандале могут быть замешаны местная военная администрация и некоторые благотворительные фонды, с которыми она сотрудничает.

Украинские СМИ пишут, что исчезло около десяти тысяч тактических аптечек. Их отправили прошлой осенью вместе с противогазами, формой и спальными мешками, однако груз, зарегистрированный на польской таможне, якобы так и не пересек украинскую границу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше неизвестные обокрали специальный поезд, который перевозил оружие для Украины. Уточняется, что злоумышленники похитили ящики с боеприпасами из состава, обслуживаемого американскими военными, на вокзале города Венглинец.

Кражу совершили ночью, когда возле вагонов никого не было, а обнаружила хищение служба охраны железных дорог. Ее сотрудники во время обхода заметили разорванные пломбы на двух вагонах.

Тема:
Спецоперация
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