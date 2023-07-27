SpaceX отменила запуск ракеты Falcon Heavy за минуту до старта

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

SpaceX отменила запуск ракеты Falcon Heavy со спутником Jupiter 3 за минуту до старта

SpaceX отменила запуск ракеты Falcon Heavy за минуту до старта

Фото: www.globallookpress.com / SpaceX

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Изначально пуск планировался 26 июля в 6:06 утра по московскому времени.

Компания SpaceX отменила седьмой запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy с американским спутником Jupiter 3. Об этом сообщается в публикации в Twitter.

Изначально пуск планировался 26 июля в 6:06 утра по московскому времени, однако его отменили буквально за минуту до старта.

«Команды готовятся к попытке запуска завтра, 27 июля; аппарат и полезная нагрузка находятся в хорошем состоянии», — говорится в сообщении.

Известно, что после отделения от носителя два боковых ускорителя Falcon Heavy должны будут совершить посадку на площадках LZ-1 и LZ-2 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Напомним, ракета Falcon Heavy стартовала на орбиту с телекоммуникационным спутником ViaSat 3 Americas 1 мая. Оказалось, что спутники предназначены для обеспечения интернет-сигнала в сельской местности, на пассажирских авиалайнерах и кораблях.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как молнии ударили в стартовую площадку с ракетой Falcon в США — видео.

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