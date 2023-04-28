Молнии ударили в стартовую площадку с ракетой Falcon в США — видео

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SpaceX отложила запуск ракеты Falcon Heavy из-за грозы

Фото, видео: www.globallookpress.com / SpaceX; 5-tv.ru

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Запуск пришлось отложить, в том числе из-за бушующего торнадо.

Мощная гроза помешала старту ракеты Falcon Heavy в США. Несколько молний ударили прямо в стартовую площадку. Все работы в космическом центре немедленно свернули, а персонал эвакуировали.

Сообщается, что заряд не повредил летательный аппарат. Но компания Space X на всякий случай отложила пуск ракеты на неопределенный срок. В том числе из-за торнадо, бушующего во Флориде.

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