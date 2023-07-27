Умер сенатор от Тульской области Игорь Панченко

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 54 0

Что стало причиной смерти политика?

Умер сенатор от Тульской области Игорь Панченко

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Сенатор, представитель Тульской областной думы Игорь Панченко умер на 61-м году жизни. Об этом сообщили в аппарате Совфеда.

Политик был членом комитета верхней палаты парламента по экономической политике, передает РИА Новости. Руководитель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко уточнил, что Совфед на пленарном заседании 28 июля рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий покойного.

Палата, добавил он, уже обладает свидетельством о смерти Панченко. Известно, что сенатор умер после продолжительной болезни.

Панченко родился 18 мая 1963 года в Алексине Тульской области. Он окончил Тульский Государственный Университет по специальности инженер-механик в 1985-м.

В 2000 году стал генеральным директором ОАО «Тяжпромарматура». Спустя четыре года он стал депутатом Тульской областной думы.

Вновь депутатом Панченко стал в 2009-м, а в 2014 году его делегировали в Совфед. Он был членом комитета по экономической политике.

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