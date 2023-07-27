«Черная дата»: в Донецке вспоминают детей, погибших от рук ВСУ в Донбассе

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 16 0

В Донецке возложили цветы в честь Дня памяти детей-жертв конфликта в Донбассе

Фото, видео: 5-tv.ru

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По словам одного из волонтеров, 27 июля — черный день для всех россиян.

В Донецке проходит возложение цветов к мемориальному комплексу «Аллея ангелов» в честь Дня памяти детей — жертв конфликта на Донбассе.

По словам одного из волонтеров, 27 июля — черный день для всех россиян. Также акции проходят и в других городах. Например, запуск 267 корабликов — столько детей погибло в результате агрессии Украины.

«Наши активисты каждый день посещают больницы не только с ранеными военнослужащими, но и с детьми, которые пострадали при вооруженном конфликте. Активисты помогают детям справиться с психологическими проблемами, а также привозят сладости и игрушки», — рассказал волонтер.

Маленькие жители Донбасса изо дня в день сталкиваются с той болью, которую сможет прожить не каждый взрослый человек. В июне в Москве состоялась премьера фильма «Защитники детства». Как отметил спасатель МЧС ДНР Анатолий Земцев, герой фильма «Защитники детства», что можно привыкнуть ко всему на свете, однако к смертям детей — никогда.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Москве представили фильм «Защитники детства».

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