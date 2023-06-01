Простите нас, взрослых! В Москве представили фильм «Защитники детства»

Маленькие жители Донбасса изо дня в день сталкиваются с той болью, которую сможет прожить не каждый взрослый человек.

«Уважаемые дети, простите нас взрослых…» Проникновенные слова с большого экрана произносит военнослужащий, обращаясь к детям Донбасса, которые уже несколько лет не видят мирного неба над головой. Эти слова стали практически лейтмотивом документального фильма «Защитники детства», закрытый показ которого прошел в московском кинотеатре «Иллюзион». Картина повествует о трудностях и боли, которую изо дня в день проживают ни в чем неповинные маленькие жители Донбасса. Съемки проходили в апреле этого года.

«Задача и цель этого фильма — показать широкой массовой аудитории, что война — это не где-то далеко, это не где-то не с нами, это буквально в тысячах километрах от нас, так что можно сказать за углом. И дети, которые снялись в этом фильме, многие дети, которые живут на новых территориях, на Донбассе, они уже интегрированы в наше общество. Нашим детям с этими детьми строить семьи, нашим детям с ними работать, нашим детям с ними учиться, и нужно понимать, чем живут сейчас дети Донбасса», — эксклюзивно рассказала Анастасия Приказчикова, генеральный продюсер фильма «Защитники детства», корреспонденту 5-tv.ru.

Сама Анастасия родом из Донецка, поэтому для нее особенно важно было собрать это кино. Родные девушки до сих пор живут в Донбассе, и покидать родные земли они не готовы. В 2014 году отец Анастасии переквалифицировался из мирного врача в военно-полевого хирурга, чтобы помочь своим согражданам. По словам самой девушки, ее отец в этом видит свою миссию и иначе поступить просто-напросто не может.

«Он научился работать с тем, с чем никогда не сталкивались мирные хирурги. В этом феномен врача. Эти люди очень редко покидают свои рабочие места, потому что все-таки клятва Гиппократа до сих пор сильна», — отметила Анастасия.

Проникновенной является история 23-летней Анны Лисовенко с позывным «Звездочка». Еще в 2014 году, будучи подростком, девушка приняла для себя решение защищать родные края.

«Но меня никто не брал на службу. Понятное дело, что ребенка никто не возьмет, поэтому я дождалась, когда мне 18 лет исполнится. Потому что там мои ребята, там мои старшие братья, мама, сестры, дяди, тети. Это моя Родина», — объяснила свой выбор «Звездочка».

Как признается сама девушка, в детстве она любила играть в «войнушки» с друзьями, но никогда не думала, что с первого взгляда те безобидные игры воплотятся в реальную жизнь, а на смену игрушечных пистолетов в руках появятся настоящие револьверы и пулеметы. В 2014 году «Звездочке» и ее товарищам пришлось резко повзрослеть и осознать, что те планы, которые они хотели осуществить в будущем, так и останутся нереализованными.

«Мечты у меня были разные. Я хотела в фильмах сниматься, актрисой хотела быть. Потом великой спортсменкой хотела быть и участвовать в разных соревнованиях, побеждать в различных турнирах», — призналась девушка.

Как отметил спасатель МЧС ДНР Анатолий Земцев, герой фильма «Защитники детства», что можно привыкнуть ко всему на свете, однако к смертям детей — никогда. А доброволец Юрий Гагарин с позывным «Ангел» признался, что самое сложное — это видеть, как дети умирают у него прямо на руках. Чаще всего это происходит, по его словам, в Мариуполе.

«В одном детском доме девочка Даша семи лет рисует картину. Обыкновенный дом фломастером. И рисует такие тюльпаничики. И я говорю: «Даш, это пожар?». Она поднимает на меня глаза и говорит: «Нет, это война», — поделилась душераздирающей историей уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская.

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