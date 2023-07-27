Путин выступит с заявлением по итогам форума и саммита «Россия — Африка»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 24 0

Итоговое заявление ожидается в пятницу, 28 июля.

Путин выступит с заявлением по итогам форума и саммита «Россия — Африка»

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент РФ Владимир Путин по итогам форума и саммита «Россия — Африка» выступит с заявлением для СМИ. Итоговое заявление ожидается в пятницу. Об этом журналистам сообщил официальный представитель президента Дмитрий Песков.

Саммит «Россия — Африка» стартует в Петербурге с 27 июля, хотя встречи Владимира Путина в Константиновском дворце начались 26 июля. Известно, мероприятия саммита посетят 17 глав африканских государств, пять вице-премьеров, четыре главы правительства и один глава парламента.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему саммит «Россия — Африка» посетят не все лидеры.

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