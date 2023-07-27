«Мощь возросла»: как в Китае серьезно пригрозили Америке

Корейская война стала одним из самых крупных поражений армии США. Но какие уроки усвоены?

Правительство КНР становится все сильнее и сейчас способно более агрессивно реагировать на внешнюю политику США. Об этом пишет Global Times.

«Мощь Китая значительно возросла. Последствия ущемления интересов безопасности и национального суверенитета КНР, несомненно, будут гораздо более серьезными», — говорится в сообщении.

Журналисты в статье напомнили о том, что Корейская война стала одним из самых крупных поражений армии США и страна, зачем-то, повторяет ту же ошибку.

Политические элиты Соединенных Штатов Америки извлекли неверные уроки из Корейской войны, используя их для сегодняшней дезориентации внешней политики США. Более того, они обязывают свою страну активно разжигать и провоцировать кризисы.

До этого президент США Джо Байден обвинил Китай и председателя КНР Си Цзиньпина в планировании вытеснения США с пьедестала ведущей мировой военной и экономической державы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Китай преподал жесткий урок Западу.