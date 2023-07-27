Стало известно количество погибших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае

Вертолет предварительно задел электрические провода.

В результате неудачной посадки вертолета Ми-8 в Республике Алтай погибли шесть человек. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По данным Росавиации, на борту находилось 13 человек: три члена экипажа и 12 пассажиров. Однако число, находившихся на борту людей может быть не точным, так как по информации МЧС по республике Алтай, их было 16.

В сообщении МЧС РФ также говорится о том, что аварийная посадка произошла из-за того, что вертолет предварительно задел электрические провода.

Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется. Известно, что это произошло возле моста через Катунь в Тюнгуре.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Алтае вертолет Ми-8 загорелся при посадке.