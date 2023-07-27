В Алтае вертолет Ми-8 загорелся при посадке

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 52 0

О погибших и пострадавших пока ничего не известно.

В Алтае вертолет Ми-8 загорелся при посадке

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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В Республике Алтай при посадке загорелся вертолет Ми-8. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Известно, что это произошло возле моста через Катунь в Тюнгуре. По предварительной информации, пострадали 13 человек, по погибшим информации пока нет. Также неизвестно, что произошло с вертолетом.

На кадрах, появившихся в соцсетях, видно густой черный дым, рядом расположены жилые дома.

По последней информации от источника, при крушении погибло шесть человек. Десять человек пострадали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области.

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