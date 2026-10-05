Медвежья услуга: мужчина погиб после падения на его голову пакета гуманитарной помощи

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

«Снаряды», сбрасываемые из вертолета, попали в него дважды.

Мужчина погиб из-за упавшего на его голову пакета помощи.

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Hindustan Times

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Metro: мужчина погиб после падения на его голову пакета гуманитарной помощи

В индийской деревне Паршурампур погиб 58-летний торговец. По словам его сына, мужчина получил смертельные травмы при сбросе помощи пострадавшим от наводнения. Об этом сообщило Metro.

Происшествие случилось неподалеку от лагеря для эвакуированных. Сын погибшего рассказал, что один пакет с гуманитарной помощью ударил его отца по голове, а другой — в грудь.

Мужчина умер на месте. Однако власти не уточнили причину смерти.

В той же деревне пострадали женщина и двое детей, находившиеся на крыше дома. Как сообщается, низко пролетевший вертолет создал сильный воздушный поток. Фрагмент жестяного листа ранил женщину в ногу, дети также получили травмы. Всех троих госпитализировали.

Гуманитарную помощь доставляли в районы, где после продолжительных дождей разлилась река Гандак. Вода затопила дороги, поэтому власти задействовали вертолеты ВВС Индии.

По словам чиновника, за 15 вылетов в пострадавшие районы сбросили более 28 тонн продовольствия, включая свыше 5600 упаковок сухого пайка.

Доставка с воздуха позволяет снабжать семьи продуктами там, где обычные транспортные маршруты оказались недоступны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Гороскоп за партой: чему каждый знак зодиака может научить остальных

Последние новости

19:30
Медвежья услуга: мужчина погиб после падения на его голову пакета гуманитарной помощи
19:15
Собянин: более 850 тысяч поездок совершено на Рублево-Архангельской линии метро
19:00
Собянин: с 1 сентября по 5 октября в сторону Москвы было направлено 9 994 дрона
18:50
Били сердцем и умом: как Москва готовилась к обороне 1941 года
18:40
«Девятый вал» вернулся в Русский музей после первой за 176 лет реставрации
18:30
Компания Warner Bros. заморозила работу над новым фильмом по «Властелину колец»

Сейчас читают

Кто может получить льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ
Не поверите: Ближний Восток дает больше нефти, чем до войны, но у цен есть причина
Звонила бойфренду по 20 раз в день: приезд бабушки закончился семейным скандалом
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня