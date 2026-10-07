Российский турист погиб во время полета на параплане в Турции

Российский турист погиб в районе турецкого курорта Фетхие после полета на параплане. Об этом сообщил телеканал CNN Türk.

По информации телеканала, 37-летний гражданин России Александр Кишенет приехал на гору Бабадаг для одиночного полета. Мужчина стартовал примерно в 10:30 по московскому времени с площадки, расположенной на высоте около 1,9 тысячи метров.

Во время полета россиянин совершил жесткую посадку в скалистой части горы. Из-за сложного рельефа к месту происшествия потребовалось направить несколько служб. На поиски туриста отправились спасатели, сотрудники жандармерии и медицинская бригада.

Специалисты обнаружили мужчину в труднодоступном месте среди скал. Медики осмотрели пострадавшего, однако спасти его не удалось — врачи зафиксировали смерть.

После случившегося турецкие правоохранители начали проверку. Специалистам предстоит установить, что именно стало причиной падения и были ли нарушены правила безопасности во время полета.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели туристки в Греции после удара молнии. Женщина находилась на отдыхе вместе с супругом, когда произошел несчастный случай.

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