Путин предложил создать в Африке школы с изучением русского языка

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 24 0

Россия поможет Африке в развитии среднего и общего образования, а также в работе вузов.

Путин предложил создать в Африке школы с изучением русского языка

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Frey

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Президент России Владимир Путин выступил с предложением усилить работу с образовательной системой в странах Африки. Об этом глава государства заявил в ходе пленарного заседания саммита Россия — Африка.

В частности, он сообщил, что Россия планирует открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов. Развитие коснется и общеобразовательных процессов, так как Россия готова открыть в Африке школы с изучением предметов на русском языке, а также подготовить преподавательский состав.

Путин отметил, что изучение русского языка и внедрение российских образовательных стандартов в Африке заложит основу для развития дальнейшего сотрудничества. Также РФ планирует нарастить набор студентов из африканских стран в российские вузы.

Кстати, в настоящий момент в России обучается около 35 тысяч студентов из Африки.

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