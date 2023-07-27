Ушел навсегда? В ВОЗ озвучили данные по COVID-19 за месяц

Возможно, совсем скоро мир забудет о существовании этой болезни.

Почти в 50% стран мира за месяц не было зарегистрировано ни одного случая COVID-19. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«В течение июля 52% стран сообщили по крайней мере об одном случае — доля, которая сокращается с середины 2022 года», — говорится в сообщении.

Также в организации добавили, что за месяц во всем мире все равно было зарегистрировано 868 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и около четырех тысяч человек погибли.

Напомним, вспышка заболеваемости вирусом впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. 30 января 2020 года ВОЗ объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией.

Коронавирус вызвал экономический кризис, нищету, проблемы в образовании, потерян прогресс, достигнутый в мире до 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как самые большие потери во время пандемии оказались потерями жизней медиков.