Представитель ВОЗ в РФ: самые большие потери во время пандемии — потеря жизней медиков
Деньги — не самый большая потеря для человечества во время пандемии.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Andy Dean; 5-tv.ru
Пандемия коронавируса принесла миру глобальный ущерб, который рассчитать в экономическом плане очень сложно, рассказала 14 июня в студии МИЦ «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
«Рассчитать экономический ущерб очень сложно, и ВОЗ, хотя учитывает и экономический аспект, иногда опирается на всю систему объединенных народов и на Международный валютный фонд, который подсчитал и на мировом уровне. Потери рассчитаны в 13,8 трилиона долларов», — сказала специалист.
Вуйнович подчеркнула, что это моделирование и расчеты — очень сложные. Только по данным ВОЗ от осложнений коронавируса в период с января 2020 по мая 2021 года погибли 116 тысяч медицинских работников.
«Для нас это самые большие потери, а возможно, эта цифра и выше, но, конечно, это зависит от этого, как нам страны все это передали», — добавила она.
Специалист добавила, что потеря жизней как медиков, так и их пациентов, означает снижение уровня здравоохранения и в целом благополучия.
Коронавирус вызвал экономический кризис, нищету, проблемы в образовании, потерян прогресс, достигнутый в мире до 2019 года, заключила она.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какой ущерб причинила пандемия экономике России.
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