Президент IBA Умар Кремлев раскритиковал МОК за бездействие

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Президент IBA Умар Кремлев выступил на Саммите «Россия-Африка» с призывом к спортивным чиновникам включиться в работу.

Президент IBA Умар Кремлев раскритиковал МОК за бездействие

Фото: Пресс-служба Минспорта

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев стал одним из ключевых спикеров сессии «Спорт: мост дружбы между Россией и Африкой», которая состоялась сегодня в рамках II Саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

В своей речи он решительно раскритиковал российских функционеров, заявив, что вместо несодержательных встреч всем необходимо «включаться в работу и помогать спортсменам».

«В Международном олимпийском комитете (МОК) спортивные функционеры занимают свои кресла по сто лет, не предпринимая никаких конкретных действий для помощи спортсменам. Давайте будем честны перед собой. Мы не должны идти этой дорогой, давно пора переходить от слов к делу и предпринимать конкретные шаги для помощи спортсменам и прямого с ними общения», — заявил Кремлев.

Кремлев выразил готовность оказать поддержку в организации крупнейших спортивных мероприятий, если организаторы не справляются.

На сегодня бокс является единственным видом спорта, где российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алина Кабаева ответила на решение Международной федерации гимнастики о допуске спортсменов из РФ к соревнованиям.

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