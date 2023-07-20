Алина Кабаева ответила на решение Международной федерации гимнастики о допуске спортсменов из РФ к соревнованиям

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева прокомментировала решение исполнительного комитета Международной федерации гимнастики (FIG) о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе.

«Мы приветствуем решение Международной федерации гимнастики о допуске российский спортсменов к соревнованиям. Однако, этого недостаточно. Российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом», — цитирует Кабаеву Telegram-канал академии художественной гимнастики «Небесная грация».

По словам выдающейся спортсменки, монополия отдельных стран на международные спортивные организации недопустима.

«Вмешательство политики в спорт разрушает его. Параллельно надо создавать международную спортивную систему, которая была бы свободна от политики», — добавила олимпийская чемпионка.

О решении Международной федерации гимнастики стало известно накануне. Как уточнили в федерации, любой атлет, желающий получить статус «индивидуальный нейтральный спортсмен», должен будет подать заявку в организацию в соответствии со специальными правилами. Если все условия будут соблюдены, то спортсмен получит необходимый статус.

Право выступать на первенствах атлеты получат с 1 января 2024 года. Работу над специальными требованиями организация завершит в ближайшие недели, после чего их опубликуют.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алина Кабаева назвала отношение к России самой позорной страницей в истории мирового спорта. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике напомнила, что проявляемое высшими спортивными чиновниками лицемерие имеет давнюю историю.