Мир меняется: как проходит поездка Шойгу в Северную Корею

Эфирная новость 37 0

Шойгу стал главным гостем Ким Чен Ына

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Министр посетил страну в большой праздник — 70-летие окончания Корейской войны.

Кадры, в реальность которых трудно поверить, приходят всю неделю из Пхеньяна и это еще одно подтверждение того, что мир меняется быстрее, чем мы думаем. В авангарде этих перемен есть и наша страна. Министр обороны Сергей Шойгу уже несколько дней гостит в Северной Корее, которая отмечает большой праздник — 70-летие окончания Корейской войны, руку к которой, кстати, приложил Вашингтон.

Наш министр — главный гость Ким Чен Ына, он участвует во всех торжественных мероприятиях. Владимир Путин уже направил северокорейскому лидеру поздравительную телеграмму.

+22° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.02
-0.03 100.22
0.50
Делай семь шагов, а на восьмом остановись: китайский совет дня на четверг...

Последние новости

23:31
В аэропортах Москвы откладывают вылеты из-за мощного ливня с ветром
23:20
Кисточку ничто не заменит: как в России восстанавливают культурные ценности
23:12
«Девчонки в слезах!» — певица Слава отреагировала на обвинения Добровинского
22:59
«Судите сами»: Лавров о реакции западных стран на мятеж в Нигере
22:48
Задержанный ФСБ агент признался в подготовке теракта на корабле по заданию СБУ
22:39
Рухнул и загорелся: подробности падения вертолета Ми-8 на Алтае

Сейчас читают

«Заманил собакой»: незнакомец забрал к себе восьмилетнюю девочку в Екатеринбурге
Табуретки вместо туфель: Ягудин поглумился над поющей Волочковой
«Мы делали свою работу»: журналисты «Известий» раскрыли подробности удара ВСУ по СМИ
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео