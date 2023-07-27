Путин подарил президенту Зимбабве Мнангагве вертолет

Лидеры встретились на полях саммита «Россия — Африка».
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин в рамках саммита «Россия — Африка» подарил президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет. Об этом сообщило министерство информации африканской республики.
Уточняется, что подарок скоро будет доставлен в Зимбабве.
При этом, как рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вертолет российский лидер дарил еще в прошлом году.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин провел ряд встреч в преддверии саммита «Россия — Африка».
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