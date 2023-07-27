Путин подарил президенту Зимбабве Мнангагве вертолет

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 659 0

Лидеры встретились на полях саммита «Россия — Африка».

Путин подарил президенту Зимбабве Мнангагве вертолет

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент России Владимир Путин в рамках саммита «Россия — Африка» подарил президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет. Об этом сообщило министерство информации африканской республики.

Уточняется, что подарок скоро будет доставлен в Зимбабве.

При этом, как рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вертолет российский лидер дарил еще в прошлом году.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин провел ряд встреч в преддверии саммита «Россия — Африка».

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