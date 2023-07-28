Гневный заяц страшнее спокойного льва: китайский совет дня на пятницу, 28 июля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 183 0

Дела сегодня ладятся, отношения с людьми выходят на новый уровень. Но все же день предупреждает об одном важном моменте.

Гневный заяц страшнее спокойного льва: китайский совет дня на пятницу, 28 июля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 28 июля?

В пятницу люди будут активны и эмоциональны. Дела будут ладиться, особенно те, что раньше не поддавались. День стоит посвятить тому, что может принести вам длительный благоприятный эффект. Особенно хорошо пойдет все, что связано с новыми людьми.

Совет дня: проявите в этот день особое внимание к своему самому любимому другу. Пригласите вместе прогуляться, подарите небольшой презент, расспросите о жизни. Иногда даже самые знакомые люди могут нам открываться совершенно новыми гранями.

Предостережение дня: не стоит в пятницу заниматься спекулятивными финансовыми операциями и делами, где требуется молниеносное принятие решений. Энергии пятницы слишком возбуждают эмоции, это может вам навредить.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

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Гневный заяц страшнее спокойного льва: китайский совет дня на пятницу, 28...

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Гневный заяц страшнее спокойного льва: китайский совет дня на пятницу, 28 июля

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