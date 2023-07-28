Два человека погибли при столкновении легковушки с электричкой на Ставрополье

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 14 0

Состав протащил машину несколько метров.

Два человека погибли при столкновении легковушки с электричкой на Ставрополье

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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Страшная авария произошла в Ставропольском крае, жертвами которой стали два человека. Легковушка столкнулась с электричкой на железнодорожном переезде, сообщает региональное управление ГИБДД.

По информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля Lada Granta проигнорировал запрещающий сигнал семафора, выехал на пути, где столкнулся с локомотивом. В результате состав протащил машину несколько метров — на месте скончались 30-летний водитель и его 65-летняя мать.

Уточняется, что авария не повлияла на движение поездов на участке Минеральные Воды — Буденновск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на трассе Сибирь в кроссовер, который остановился на красный сигнал светофора, врезался тягач.

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