«Был одинок, испытывал трудности»: какими были последние годы актера Бабенко

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Полина Долгова
Полина Долгова 1 862 0

Коллеги актера рассказали о жизни умершего актера из «Тайн следствия» Бабенко

«Был одинок, испытывал трудности»: какими были последние годы актера Бабенко

Фото: Кадр из сериала «Условный мент», 2019 г.

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Актер Бриус начал сбор средств, чтобы достойно похоронить коллегу.

Последние годы жизни скончавшегося актера театра и кино Андрея Бабенко были трудными и одинокими. Несмотря на то, что к 47 годам он сыграл более 110 ролей, в последнее время его дела шли не очень хорошо.

«Андрей был одинок. Испытывал финансовые трудности. Но почти никогда не просил о помощи. А точнее делал это очень скромно», — рассказал режиссер и сценарист Максим Бриус на страничке в социальной сети.

Также деятель предложил похоронить Бабенко «достойно», поэтому коллеги артиста начали сбор средств.

«Искренне жаль, что Андрей ушел. Светлая память очень хорошему человеку», — заключил кинематографист.

Поддержать скончавшегося артиста решил и актер Роман Жилкин.

«Трудно подбирать буквы… Андрей Бабенко решил пойти куда-то дальше… Ушел… Подробности прощания и церемонии чуть позже», — написал он.

Свои первые роли Бабенко получил в Мурманском областном драматическом театре, где служил искусству с 1997 по 2004 год. Он принимали участие в таких проектах, как «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Ментовские войны» и «Высокие ставки», где исполнил эпизодические роли.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший топ-менеджер Внешэкономбанка Колпаков найден мертвым в квартире в Москве.

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