Бывший топ-менеджер Внешэкономбанка Колпаков найден мертвым в квартире в Москве

В Москве умер на 73-м году жизни известный банкир и бывший топ-менеджер Внешэкономбанка Александр Колпаков. Его тело обнаружили у него дома — в квартире в Москве. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на источник.

Тело банкира было обнаружено в квартире на улице Машкова 25 июля после того, как он какое-то время не выходил на связь. Причина смерти Колпакова пока не известна, но последнее время мужчина страдал от онкологического заболевания.

Александр Колпаков с 1973 года работал во Внешторгбанке СССР, за шесть лет пройдя путь от инспектора управления иностранных кредитов до заместителя начальника управления кредитования внешнеэкономических связей. А с 1994 года занял пост первого зампредседателя правления и руководителя кредитного комитета. Также входил в советы директоров крупных российских банков.