Бразилия отказала США в выдаче россиянина Черкасова

Причиной стало решение Верховного федерального суда латиноамериканской страны об экстрадиции обвиняемого в Россию.

Власти Бразилии отклонили запрос США о выдаче Вашингтону россиянина Сергея Черкасова, который отбывает наказание за фальсификацию документов в одной из столичных тюрем. Об этом сообщается на сайте министерства юстиций и общественной безопасности южноамериканской республики.

Из информации ведомства следует, что причина отказа в том, что просьбу Черкасова о выдаче его Москве уже рассмотрел Верховный федеральный суд (STF), который приостановил экстрадицию до завершениях всех следственных мероприятий.

Департамент, который отвечает за возвращения активов и международно-правового сотрудничества министерства юстиции и общественной безопасности посчитал, что требование США — необоснованное, так как в отношении заключенного уже имеется утвержденное решение STF об экстрадиции.

Мужчину задержали при попытке выехать в Нидерланды. Утверждается, что он пытался устроиться на работу под именем Виктор Мюллер Феррейра.

Власти Бразилии приговорили его к 15 годам лишения свободы, расследование в отношении него также продолжается. Его подозревают в шпионаже и отмывании денег.

Прежде этот срок был сокращен до пяти лет и двух месяцев. Согласно местным законам, в скором времени россиянин сможет отбывать условный срок, вне тюрьмы.

Как сообщала газета, российские следственные органы предъявили ему обвинение в торговле наркотиками и запросили экстрадицию. Согласно решению Верховного федерального суда латиноамериканской страны, Черкасова могут отдать России только после окончания следственных действий в Бразилии.

Местные СМИ уверены, что Бразилия отказала США в выдаче Черкасова из-за нежелания Вашингтона передать Бразилиа Алана дус Сантуса. Мужчин обвиняется на родине в распространении фейков.

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