Дружба, мир, Россия: как греческие активисты требуют восстановить отношения с РФ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Митингующие в Афинах потребовали восстановить отношения с РФ и прекратить помощь Киеву

Дружба, мир, Россия: как греческие активисты требуют восстановить отношения с РФ

Фото: www.globallookpress.com / Katja Kreder

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По мнению людей, вышедших на митинг, в том, что Греция беднеет с каждым годом виноваты страны ЕС и Украина.

В Греции появились несогласные с позицией по отношению к России. По мнению большинства местных жителей, необходимо восстановить отношения с РФ и перестать спонсировать Украину. Об этом пишет РИА Новости.

Так, на берегу южного пригорода Афин Глифады прошел митинг с участием почти 50 человек, которые держали плакаты «Зеленский — грабитель», «Зеленский — кровавый диктатор», «Зеленский ворует европейскую помощь».

Многие выражали свое недовольство тем, их страна платит за вооруженный конфликт. Более того, греки считают, что им просто необходимы российские туристы в стране.

«Греция хочет быть друзьями с Россией, и ей нужен туризм», «Народы России и Греции — друзья», — гласят плакаты.

По мнению людей, вышедших на митинг, в том, что Греция беднеет с каждым годом виноваты страны ЕС и Украина.

Кстати, еще весной Греция отказалась потакать Евросоюзу, который готовит 11-й пакет санкций против России, и не поддержала его. По мнению экспертов, Греция пытается «вставить палки в колеса» остальным государствам ЕС из-за того, что Украина внесла их некоторые компании в санкционные списки.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Венгрия и Греция не поддержали 11-й пакет санкций ЕС против РФ.

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