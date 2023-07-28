Путин анонсировал возобновление работы двух посольств России в Африке

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 25 0

Страна также планирует расширить сеть центров науки и культуры.

Путин анонсировал возобновление работы двух посольств России в Африке

Фото: © РИА Новости / Алексей Вовк

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Посольства России в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее вскоре возобновят свою работу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Вообще, внимание России к Африке неуклонно растет, что проявляется в наших планах по наращиванию дипломатического присутствия на континенте, мы готовы восстановить и открыть новые российские загранучреждения, а также увеличить штат сотрудников в целом ряде действующих посольств», — сказал глава государства на пленарном заседании саммита «Россия — Африка».

Помимо этого, страна планирует расширить сеть российских центров науки и культуры — так называемых «Русских домов». Они, напомнил Путин, функционируют уже в восьми странах Африки.

При этом Кремль бы приветствовал встречные шаги, подчеркнул президент. Москва готова оказать поддержку африканским государствам в открытии в России новых посольств, консульств и других представительств, отметил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин рассказал об отношениях России и Африки.

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