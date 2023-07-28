Раскрывали пасть: в США морские львы распугали посетителей пляжа

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Полина Долгова
Полина Долгова 19 0

В США морские львы распугали посетителей пляжа

Раскрывали пасть: в США морские львы распугали посетителей пляжа

Фото: www.globallookpress.com / Sina Schuldt

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Отдыхающие с визгом начали разбегаться.

На одном из пляжей в городе Сан-Диего, американского штата Калифорния, на берег из океана вышли два морских льва. Опубликованные кадры можно увидеть у издания dni.ru, которые ссылаются на иностранную прессу, на них запечатлено, как один лев выбирается на пляж в бухте и подходит к людям.

Сотрудники курорта попросили посетителей разойтись, потому как известно, что морские котики кусают людей. Однако многие не послушались и продолжили снимать происходящее на телефон. Вскоре на берег вышел второй морской лев, который двинулся к наблюдателям, раскрыв пасть.

Отдыхающие с визгом начали разбегаться.

Ранее 5-tv.ru писал, что все больше россиян стали отдыхать в Таиланде.

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