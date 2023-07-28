Райский уголок: все больше россиян стали отдыхать в Таиланде

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 493 0

Количество посетивших Таиланд россиян увеличилось на 1000% за год

Райский уголок: все больше россиян стали отдыхать в Таиланде

Фото: www.globallookpress.com / Katja Kreder

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Россия оказалась для страны «источником туристов номер один».

Количество российских туристов, посетивших Таиланд, выросло на 1000% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство туризма и спорта страны.

Уточняется, что только в первой половине 2023-го курорты посетили 800 тысяч граждан РФ. Большинство из них предпочитают отдыхать на острове Пхукет. Таким образом, для райского места Россия оказалась «источником туристов номер один».

К слову, туристов в Таиланде ценят: аэропорт уже начал делать объявления на русском языке, многие названия магазинов и уличные вывески написаны кириллицей, а уличные торговцы добавили в свое меню борщ и блины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что совсем скоро россияне смогут без виз посещать Китай. Но как отразится введение безвизового режима на стоимости туров?

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