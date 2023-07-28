Патриарх Кирилл совершил литургию по случаю дня Крещения Руси

Сегодня православный мир отмечает день Крещения Руси. Патриарх Кирилл уже совершил праздничную литургию в Успенском соборе Московского Кремля.

Особые торжества проходят по всей стране от Калининграда до Камчатки. В них принимают участие миллионы верующих, по всем храмам и монастырям Русской православной церкви прокатилась волна колокольного звона.

А это уже Херсонес — там праздник начался с крестного хода. В нем участвовали сотни паломников с разных концов России и моряки Черноморского флота. Верующие прошли до места, где более тысячи лет назад крестился князь Владимир и его дружины.

Ранее 5-tv.ru писал, что в этом году Россия празднует 1035 лет со дня Крещения Руси князем Владимиром I. Ежегодно 28 июля в России отмечается День Крещения Руси. Это православный праздник и одновременно государственная памятная дата.