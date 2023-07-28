Достигшие 27-летия в 2023 году не будут призываться в армию

Изменения в закон о призыве на срочную службу вступят в силу со следующего года, подчеркнули в военном ведомстве.

Россиян, достигших 27-летия в 2023 году, не призовут на срочную службу в 2024 году, а направят в запас. Об этом заявил замминистра обороны РФ Николай Панков.

«Все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, они не будут подлежать призыву», — подчеркнул он на заседании Совета Федерации в пятницу.

На днях Госдума проголосовала за поправку об увеличении верхней границы призывного возраста срочной службы до 30 лет и сохранении нижней границы на уровне 18 лет. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, изменения не коснутся осеннего призыва 2023 года, так как вступят в силу с 1 января 2024 года.

Полмесяца назад, 15 июля в России официально завершился весенний армейский призыв 2023 года. В Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования было направлено 147 тысяч человек. Все призывники перед отправкой к местам прохождения службы были обеспечены повседневной формой одежды. Большая часть военных по призыву были зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума ввела в России штрафы за неоказание содействия военным комиссариатам при объявлении мобилизации.