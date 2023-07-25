Госдума вводит штрафы за неоказание содействия военкоматам при мобилизации

В Росси вводятся штрафы за неоказание содействия военным комиссариатам при объявлении мобилизации. Госдума приняла во втором чтении соответствующую поправку.

Речь идет о несвоевременном оповещении граждан о необходимости явиться в военкоматы и воинские части. Для должностных лиц штрафы составят от 60 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 500 тысяч рублей.

Аналогичные штрафы предусмотрены и за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники на сборные пункты или в воинские части.

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