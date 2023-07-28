Стали известны подробности состояния здоровья композитора Колкера

В начале июля 89-летнего композитора перевели из реанимации в травматологию.

Заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Колкер был выписан из больницы. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

В начале июля композитора перевели из реанимации в травматологию.

Известно, что 89-летнего музыканта доставили в клинику 5 июля сильно истощенным и практически полностью обездвиженным. Более того, экстренным службам пришлось выломать дверь в его квартиру в Приморском районе, чтобы оказать помощь.

В 2022 году Александр Колкер пережил нападение в Санкт-Петербурге. На знаменитого 88-летнего композитора прямо в кабине лифта набросился неизвестный. Сначала он стал душить артиста, а затем нанес ему несколько ножевых ранений.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как композитор Александр Колкер экстренно госпитализирован в Петербурге.