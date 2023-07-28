Стали известны подробности состояния здоровья композитора Колкера

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 29 0

Композитора Колкера выписали из больницы в Петербурге

Стали известны подробности состояния здоровья композитора Колкера

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

В начале июля 89-летнего композитора перевели из реанимации в травматологию.

Заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Колкер был выписан из больницы. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

В начале июля композитора перевели из реанимации в травматологию.

Известно, что 89-летнего музыканта доставили в клинику 5 июля сильно истощенным и практически полностью обездвиженным. Более того, экстренным службам пришлось выломать дверь в его квартиру в Приморском районе, чтобы оказать помощь.

В 2022 году Александр Колкер пережил нападение в Санкт-Петербурге. На знаменитого 88-летнего композитора прямо в кабине лифта набросился неизвестный. Сначала он стал душить артиста, а затем нанес ему несколько ножевых ранений.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как композитор Александр Колкер экстренно госпитализирован в Петербурге.

+20° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.98
0.96 99.96
-0.26
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 июля по 6 ...

Последние новости

16:28
«Важнейшее начинание»: абхазский аэропорт появится на карте мира
16:16
Стала известна причина смерти актера из сериала «Тайны следствия» Андрея Бабенко
16:08
Ковальчук оценил перспективы сотрудничества РФ и Африки
16:00
Погибшего в зоне СВО военкора Журавлева похоронили в Екатеринбурге с воинскими почестями
15:50
Стали известны подробности состояния здоровья композитора Колкера
15:46
Путин назвал Африку новым центром силы

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
Удар в спину: Еврокомиссия сделала болезненный для Украины шаг
«Кто-то об этом еще не знает»: Анна Асти объяснила, какой должна быть царица
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео