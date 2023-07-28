Мужчина нашел миллион рублей в Москве, но счастлив не стал, а получил «уголовку»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

В Москве задержали мужчину, который нашел на улице один миллион рублей

Мужчина нашел миллион рублей в Москве, но счастлив не стал, а получил «уголовку»

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Мужчина уже успел потратить значительную часть денег.

В Москве мужчина нашел на дороге сверток с миллионом рублей, но все пошло не так, как он предполагал. Об этом сообщает ГУ МВД России по столице.

Оказалось, что в Пресненском районе на одной из парковок вдоль Мантулинской улицы житель Москвы положил свои деньги на крышу автомобиля, чтобы поговорить по телефону. Закончив разговор, он открыл дверь и уехал, но совершенно забыл о свертке с деньгами, который благополучно упал на тротуар, прямо под ноги проходившего мимо уроженца ближнего зарубежья. Тот, естественно, деньги взял себе и даже успел потратить около 400 тысяч.

Затем полицейские задержали его в одном из общежитий в Мукомольном проезде и изъяли у него 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, но подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как на первом свидании распознать богатого и бедного мужчину.

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