Статусная любовь: как на первом свидании распознать богатого и бедного мужчину

По мнению блогера и секс-просветителя Керима Костоева, вместо подсчета денег визави лучше заняться исследованием его личности и жизненных перспектив.

В американской комедии «Эта дурацкая любовь» герой Райана Гослинга объясняет подопечному, которого играет Стив Каррел, что одеваться надо стильно и дорого, если собираешься соблазнить женщину на свидании. Если ты не Стив Джобс или Марк Цукерберг, ты не имеешь права ходить в несвежих джинсах, растянутой футболке и старых кроссовках.

Этот стереотипный мужской взгляд на одурманивающий некоторых дам аромат денег (пусть даже вымышленных) очень мешает созданию гармоничных и успешных пар, уверен секс-просветитель и блогер Керим Костоев. Эксперт отметил, что внешний вид человека может абсолютно ничего не говорить о его финансовом положении, а черты характера и поведение наоборот — раскроют его перспективы в жизни и отношениях.

В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru Костоев рассказал, как на первом свидании распознать богатого и бедного мужчину.

«Женщина на него посмотрит и скажет: „Фу, бомжатина какая, для чего я с ним сюда пришла?“ А у него оборот — миллиард в год. Или придет молодой человек, у которого прическа сделала в далеко не дешевой парикмахерской, пиджак тысяч за 60… А живет он с мамой в однушке, всем денег должен, и одевается он так, чтобы женщину затащить в постель», — рассуждает эксперт.

Как отметил Костоев, образование тоже не дает гарантий на будущее. Выпускник МГУ может опуститься на самое дно, а ученик ПТУ стать блестящим профессионалом и займет лучшее место в обществе. Понять, что перед вами богач, можно по внешним признакам: например, если на первое свидание вы летите частным рейсом в Монако, а на месте катаетесь на его лошадях по травке вокруг замка. Очевидно, в этом доме деньги есть. Но ситуация, скорее, редкая, верно?

По мнению эксперта, деньги по жизни водятся у тех, кто нашел себя в профессии или образе жизни. Кто горит страстью к своей работе, жаждет развития и роста — добьется успеха. Некоторые дальновидные дамы часто делают ставку на будущее, а не выслеживают олигархов.

«Если она потенциально рассматривает мужчину не с позиции его перспектив и развития, а с позиции того, что он уже имеет здесь и сейчас, возникает вопрос — какие черты его характера идут на втором плане? Ведь он может хорошо зарабатывать, но при этом пить и применять физическую силу во время конфликтных ситуаций внутри семьи. Все не так однозначно», — говорит Костоев.

Если мужчина не экономит на вас на свидании и с удовольствием спускает на ужин и развлечения круглую сумму, она у него наверняка не последняя. А если предлагает погулять в парке с контейнером борща, который приготовила его мама (вероятно, они вместе и живут), вас может ждать разочарование. А вдруг попадется миллионер, но очень жадный? Это не предугадать. Так что лучше искать все-таки партнера, а не спонсора.

Важно выяснить, какой у вашего спутника уровень эмоционального интеллекта, о чем он мечтает, к чему стремится, о чем думает перед сном и рассуждает в кругу друзей. Надежный человек со средним достатком в качестве партнера гораздо безопаснее миллионера-самодура. Керимов предлагает искать в мужчине друга, любовника, воздыхателя и покровителя, но не просто кошелек.

«Если мужчина на первом свидании говорит: „Я не знаю, чего хочу от жизни“, то не факт, что у него сейчас что-то адекватное есть. И даже если он зарабатывает хорошие деньги на данный момент, не факт, что они у него будут через год», — добавил эксперт.

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