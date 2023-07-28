Не с пустыми руками: что представители стран Африки привезли на саммит в Петербург

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Корреспондент «Известий» рассказал о деловой программе саммита «Россия — Африка»

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Что африканские государства готовы предложить нашим потребителям?

Делегации на саммите «Россия — Африка» объединяет одна цель — обеспечить надежное будущее не только для своей страны, но и для континента в целом. И Москва готова предложить целый ряд решений, которые помогут партнерам выстроить свой суверенитет, опираясь на российский опыт.

Бесконечные павильоны форума — в помощь. Здесь все свое — от оружия до высокотехнологичной медтехники.

Но и сами гости приехали не с пустыми руками. Что готовы предложить страны Африки нашим потребителям, увидел корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как бизнес заключает сделки на саммите «Россия — Африка». Работать вместе ради общего блага — это лейтмотив всего форума. 

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