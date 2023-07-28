Не с пустыми руками: что представители стран Африки привезли на саммит в Петербург
Корреспондент «Известий» рассказал о деловой программе саммита «Россия — Африка»
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Что африканские государства готовы предложить нашим потребителям?
Делегации на саммите «Россия — Африка» объединяет одна цель — обеспечить надежное будущее не только для своей страны, но и для континента в целом. И Москва готова предложить целый ряд решений, которые помогут партнерам выстроить свой суверенитет, опираясь на российский опыт.
Бесконечные павильоны форума — в помощь. Здесь все свое — от оружия до высокотехнологичной медтехники.
Но и сами гости приехали не с пустыми руками. Что готовы предложить страны Африки нашим потребителям, увидел корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как бизнес заключает сделки на саммите «Россия — Африка». Работать вместе ради общего блага — это лейтмотив всего форума.
Читайте также
94%
0.96 99.96
-0.26
Нашли ошибку?